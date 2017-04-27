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بث مباشر.. السيسي يتابع سير العمل في «الإسماعيلية الجديدة»
السيسي في لقاء مع فوكس نيوز

بث مباشر.. السيسي يتابع سير العمل في «الإسماعيلية الجديدة»

الخميس، 27 ابريل 2017 09:25 ص

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة.

واستمع السيسي، إلى شرح تفصيلي، من اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لخطوات وآلية العمل بالإسماعيلية الجديدة.



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