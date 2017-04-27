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تعرف على أصعب موقف مر على جوزيه في الأهلي
مانويل جوزيه

تعرف على أصعب موقف مر على جوزيه في الأهلي

الخميس، 27 ابريل 2017 09:23 ص
متابعات

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي، أن أصعب موقف مر به في القلعة الحمراء، هو حادثة “إستاد بورسعيد”.

وأضاف “جوزيه”، في تصريحاته لبرنامج “الكرة والجماهير”، المذاع على قناة الأهلي، “لم أتخيل أن أتعرض لهذا الموقف إطلاقًا، وتفاجأت بهذا الحدث، ولا أحب أن أتذكره مطلقًا”.

وتابع: “وضعني الأمن في غرفة رئيس النادي، وأصررت على الذهاب لغرفة اللاعبين؛ للاطمئنان عليهم، والأمن حذرني من أنني مهدد بالقتل في حال ذهابي إليهم، لكنني أصررت للاطمئنان عليهم”.

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