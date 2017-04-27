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بعد إصلاح الخط «1200».. عودة المياه إلى الجيزة
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

بعد إصلاح الخط «1200».. عودة المياه إلى الجيزة

الخميس، 27 ابريل 2017 09:14 ص

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن انتهاء أعمال الإصلاح للخط 1200 مم المغذى لمناطق : الوراق ـ إمبابة ـ العجوزة ـ الدقى ـ  المهندسين ـ أرض اللواء ـ بولاق الدكرور ـ أول فيصل ـ بشتيل ـ مدينة الصحفيين.

وأكد العميد محى الصيرفى المتحدث باسم الشركة القابضة فى بيان، على ضخ المياه عبر الخط الرئيسى وعودة المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا.

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