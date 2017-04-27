يفتتح محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، عددا من المشروعات التى انتهى منها حي المطرية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة خطط تطوير الاحياء، والتأكد من انهاء المشاريع المعدة من الحى فى مواعيدها.

ومن المقرر ان يفتتح المحافظ كوبرى مشاه بشارع ترعة التوفيقية بالقرب من حى المرج، كما سيتفقد منافذ شراء مخلفات القمامة التى افتتحها اللواء خالد المحمدى رئيس حى المطرية الأسبوع الماضى لمتابعة سير ونجاح التجربة والاطمئنان على مستوى النظافة، كما سيتفقد شارع الكابلات وحديقته بعد تطويرهما، وعدد من شوارع الحى بعد اعمال التوسعة.