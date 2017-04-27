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الخميس 27 ابريل 2017 09:36 صباحاً
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بالصور.. كوريا الجنوبية: نشر نظام ثاد للدفاع الصاروخى يمضى بسلاسة
منظومة ثاد الأمريكية

بالصور.. كوريا الجنوبية: نشر نظام ثاد للدفاع الصاروخى يمضى بسلاسة

الخميس، 27 ابريل 2017 09:35 ص
متابعات

قال مكتب الرئاسة فى كوريا الجنوبية، إن مستشارى الأمن القومى فى كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة اتفقوا، اليوم الخميس، على أن نشر نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى ثاد يمضى قدما بشكل سلس.

وقال المكتب: “إن مستشار الأمن القومى بكوريا الجنوبية كيم كوان جين ونظيره الأمريكى إتش.آر مكماستر اتفقا أيضا فى اتصال هاتفى على الإسراع باتخاذ إجراءات عقابية، منها عقوبات جديدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذا أقدمت كوريا الشمالية على خطوات استفزازية جديدة”.

منظومة ثاد الأمريكية

منظومة ثاد الأمريكية

منظومة ثاد الأمريكية

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