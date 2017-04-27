قال مكتب الرئاسة فى كوريا الجنوبية، إن مستشارى الأمن القومى فى كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة اتفقوا، اليوم الخميس، على أن نشر نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى ثاد يمضى قدما بشكل سلس.

وقال المكتب: “إن مستشار الأمن القومى بكوريا الجنوبية كيم كوان جين ونظيره الأمريكى إتش.آر مكماستر اتفقا أيضا فى اتصال هاتفى على الإسراع باتخاذ إجراءات عقابية، منها عقوبات جديدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذا أقدمت كوريا الشمالية على خطوات استفزازية جديدة”.