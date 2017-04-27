كشفت مصادر أمنية مصرية، عن أن النيابة العامة بوسط القاهرة، كلفت قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ومن ثم مديرية أمن القاهرة، بالقبض على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر ضده منذ أيام، بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد الداخلية”.

وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، أن قرار النيابة، وصل لقطاع تنفيذ الأحكام، خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى تشكيل قوة أمنية من رجال الشرطة؛ لتنفيذ تكليف النيابة، بعد إخطار العادلي بحتمية تنفيذ الحكم.

وأشار المصدر، إلى أن العادلي أبلغ الجهات المعنية بتواجده في منزله دون أي عوائق، حال إخطارهم بتنفيذ الحكم، قائلاً: “اللواء حبيب العادلي، أخطر رجال الأمن، بتفهمه للموقف واحترامه لأحكام القضاء، وطلب عدم إثارة القلاقل أو ضجة أمنية من رجال الأمن، حال القبض عليه، مراعاة لشعور زوجته وأولاده، خاصة أنه تحت الإقامة الجبرية؛ وفقاً لحكم قضائي سابق”.

وجاء قرار النيابة، بعد أن تسلمت صورة من الحكم الصادر ضد العادلي، حيث تنتظر النيابة إخطارها رسمياً، من قبل وزارة الداخلية، بتنفيذ قرارها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير الأسبق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات ضد العادلي، و2 من المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه؛ بسبب اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.