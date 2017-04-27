اعتبرت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية مطالبة الدول الغربية لحل الأزمة السورية من خلال تنحي الرئيس بشار الأسد هي طريق إلى مأزق، على حد قولها.

وأشارت زاخاروفا وفقا لقناة “روسيا اليوم” اليوم الخميس، إلى أن جوهر التفكير الغربي لايتعدى مقولة على الأسد أن يرحل فهذا هو المفهوم الذي يركز عليه الغرب، مشيرة إلى أن هذا لا يعد حلا إلا لطريق مسدود.

وكان الكرملين قد أكد مرارا أنه ليس محامي دفاع عن الأسد وإنما يدافع عن القانون الدولي، وأن مستقبل سوريا والرئيس السوري لايمكن إقراره في أنقرة أو واشنطن وباريس أو برلين أو موسكو، إنما يجب أن يتخذ الشعب السوري وحده كافة القرارات.