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الجيش الباكستاني يعلن مقتل العديد من المسلحين في غارات جوية نفذتها قواته
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن مقتل العديد من المسلحين في غارات جوية نفذتها قواته

الخميس، 27 ابريل 2017 08:56 ص
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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني مقتل العديد من المسلحين الذين كانوا يحاولون التسلل إلى داخل البلاد من أفغانستان، وذلك في غارات جوية شنتها قوات الجيش على منطقة “خيبر” القبلية.

وقالت الإدارة - في بيان لها نقلته قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم الخميس: “إنه تم تنفيذ هذه الغارات الجوية بناء على معلومات استخبارية ذات مصداقية تتعلق بحركة إرهابيين من إقليم “نانجارهار” في أفغانستان إلى منطقة “خيبر” في باكستان”.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت منطقتي “ستار كالاي” و”ناراي ناو” بإقليم “خيبر” القبلي، مضيفا أن مجموعة من المسلحين قد أصيبت أيضا.

وأوضح البيان أن العديد من مخابئ المسلحين قد دمرت أيضا خلال هذه الضربات الجوية.

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