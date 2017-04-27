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قراصنة يستهدفون 120 منظمة ومكتبا حكوميا في إسرائيل
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قراصنة يستهدفون 120 منظمة ومكتبا حكوميا في إسرائيل

الخميس، 27 ابريل 2017 08:52 ص
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قال المكتب الإلكتروني الوطني التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن قراصنة تخفوا في شكل “منظمة مشروعة” استهدفوا قرابة 120 منظمة ومكتبا حكوميا ومؤسسة عامة وإسرائيليين كما اخترق منظمات معنية بالأبحاث المدنية والتنمية والتقنيات المتطورة.

وأكدت السلطات الإسرائيلية على التصدي للهجمات التي تستهدف المنشآت الحكومية والإسرائيليين.

وأوضحت صحيفة “هاآرتس” أن إسرائيل تعتقد أن الهجوم أدارته دولة أجنبية بالتعاون مع قراصنة.

يذكر أن إسرائيل شكلت المكتب الإلكتروني الوطني قبل عدة أعوام لتنسيق دفاعها ضد الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والشبكات.

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