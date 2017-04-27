قامت الجهات الأمنية السعودية، بترحيل 19 شخصاً من حاملي الجنسية المصرية؛ بسبب مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل.

وألقت السلطات المصرية، فور وصولهم إلى مطار القاهرة، القبض على اثنين منهم؛ بسبب صدور أحكام قضائية بحقهما.

ووفق تقارير إعلامية مصرية، فإن الأشخاص المذكورين، تم إلقاء القبض عليهم، في مدينتي الرياض وجدة، إذ تم ترحيلهم على متن الخطوط السعودية، أمس الأربعاء، إلى مصر.