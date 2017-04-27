تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس المباحث، من السيطرة على مشاجرة نشبت بميدان العارف دائرة القسم بين 5 أشخاص بسبب خلافات المصاهرة، نتج عنها وفاة طالب وإصابة 4 آخرين، تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين وحالة وفاة .

وأكدت التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج، بوقوع مشاجرة بميدان العارف – دائرة القسم بين كل طرف أول “مصطفى.ف.ش” 26 سنة عامل طليق الرابعة من الطرف الثانى مصابا بجروح قطعية بالرأس والوجه له كارت تخصص سرقات عامة رقم 319 / 8 ب.

وبين طرف ثان “علاء.م.ع” 24 سنة طالب مصابا بعدة طعنات أدت لوفاته، والده “محمد.ع.م” 54 سنة موظف مصابا بجرح قطعى باليد اليسرى وسحجات بالوجه والرقبة، “فارس.ص.ع” 20 سنة طالب مصابا بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وسحجات بالوجه والرقبة، “صابرين.ر.ا” 28 سنة مطلقة مصابة بجروح متفرقة بالجسم وسبب المشاجرة خلافات المصاهرة.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته ووفاة الأول من الطرف الثانى، تم ضبط سلاح أبيض “سكين” بحوزة الطرف الأول.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 1556 إدارى القسم لسنة 2017 وجارى العرض على النيابة العامة.