مسلحان يقتلان ثلاثة جنود بهجوم على قاعدة هندية في كشمير

قال الجيش الهندي إن مسلحين انفصاليين قتلا ثلاثة جنود في الساعات الأولى من صباح الخميس في هجوم على قاعدة عسكرية في كشمير قرب الحدود الفعلية مع باكستان.

وقال اللفتنانت كولونيل راجيش كاليا المتحدث باسم الجيش: “إن المسلحين اللذين هاجما القاعدة في كوبوارا لقيا مصرعهما بعدما رد الجنود على إطلاق النار”.

ونشرت الهند عتادا عسكريا كثيفا على جانبها من الحدود لمنع عمليات التسلل التي أججت تمردا انفصاليا قائما منذ فترة طويلة ولمواجهة القوات الباكستانية على الجانب الآخر من الحدود.

وتتهم الهند باكستان بدعم جماعات مسلحة وهو ما تنفيه إسلام اباد. لكن الغضب من الحكم الهندي منتشر في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.