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تعرف على ترتيب الدوري الاسباني
الدوري الاسباني - الليجا

تعرف على ترتيب الدوري الاسباني

الخميس، 27 ابريل 2017 08:53 ص
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منافسة مشتعلة ظهرت في ترتيب الدوري الاسباني، بين فريقا برشلونة وريال مدريد الإسبانى المنافسة على التتويج بلقب الدوري الإسباني فى الموسم الحالى 2016/2017.
وأظهر ترتيب الدوري الاسباني، أن برشلونة نجح فى اكتساح ضيفه أوساسونا بنتيجة 7/1، مساء أمس الأربعاء، على ملعب “كامب نو”.
وشهد ترتيب الدوري الاسباني، تحقيق ريال مدريد انتصارًا ساحقًا على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، بنتيجة 6/2 على ملعب “ريازور”.
وبهذا كان ترتيب الدوري الاسباني، رفع برشلونة رصيده إلى 78 نقطة ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الاسباني.
وتفوق برشلونة بفارق الأهداف على غريمه التقليدى ريال مدريد في ترتيب الدوري الاسباني.

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