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اليوم.. وادي دجلة يواجه سموحة بالجولة 26 للدورى
وادي دجلة

اليوم.. وادي دجلة يواجه سموحة بالجولة 26 للدورى

الخميس، 27 ابريل 2017 08:52 ص
متابعات

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي وادي دجلة مع نظيره سموحة، فى مواجهة متكافئة، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز، على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة السادسة مساء. 

ويحتل وادى دجلة المركز الثامن برصيد 34 نقطة بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

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