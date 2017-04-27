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اليوم.. إنبى في مواجهة صعبة مع المقاولون العرب بالدوري
المقاولون العرب

اليوم.. إنبى في مواجهة صعبة مع المقاولون العرب بالدوري

الخميس، 27 ابريل 2017 09:01 ص
متابعات

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي المقاولون العرب وإنبي، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز، على استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

وتعادل الفريقان فى الجولة الماضية من الدوري ، حيث تعادل الفريق البترولى مع الإسماعيلى بدون أهداف، فيما تعادل المقاولون مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق.

يحتل ذئاب الجبل المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة حيث فاز فى 9 وتعادل فى 5 وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 33، فيما يحتل إنبى المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة، حيث فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وسكنت شباكهم 33.

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