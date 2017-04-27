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مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بينهم قياديين في غارات للتحالف على صعدة باليمن
التحالف العربي

مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بينهم قياديين في غارات للتحالف على صعدة باليمن

الخميس، 27 ابريل 2017 08:41 ص
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أفاد مصدر أمني يمني، بمقتل وإصابة عدد من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بينهم قياديين في غارة للتحالف على مديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة والقريبة من الحدود ” السعودية - اليمنية ” .

وأكد المصدر - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية، اليوم الخميس، مقتل قائد غرفة العمليات المصغرة في باقم، أبو حسين الماخذي، الذي يُشرف على معارك الجبهات في المديرية، إضافة إلى مقتل أحد خبراء ميليشيات حزب الله اللبناني المشرفين على تدريب الانقلابيين.

وكانت مصادر عسكرية يمنية أفادت، في مارس الماضي، بأن القيادي العقيد أحمد محمد الأصنج ، المعين من الحوثيين نائباً لمدير أمن صعدة، ومشرفاً أمنياً للميليشيات، قُتل مع 15 من مرافقيه، بغارة جوية لطائرات التحالف العربي استهدفت موكبه في مديرية كتاف البقع شرق صعدة.

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