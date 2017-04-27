تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بتروجيت والنصر للتعدين، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز، على استاد السويس، في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرا.

وحقق بتروجيت فوزاً فى الجولة الماضية على طلائع الجيش بهدف دون رد، فيما خسر التعدين من أسوان بهدف دون رد.

ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا، بينما يقبع التعدين فى المركز الأخير برصيد 16 نقطة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 17 لقاء وسجل لاعبوه 19 هدفا، وسكنت شباكهم 50 هدفا.

