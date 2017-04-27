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الخميس 27 ابريل 2017 09:30 صباحاً
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اليوم.. بتروجيت يواجه النصر للتعدين بالدوري
بتروجيت وطلائع الجيش

اليوم.. بتروجيت يواجه النصر للتعدين بالدوري

الخميس، 27 ابريل 2017 09:15 ص
متابعات

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بتروجيت والنصر للتعدين، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز، على استاد السويس، في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرا.

وحقق بتروجيت فوزاً فى الجولة الماضية على طلائع الجيش بهدف دون رد، فيما خسر التعدين من أسوان بهدف دون رد.

ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا، بينما يقبع التعدين فى المركز الأخير برصيد 16 نقطة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 17 لقاء وسجل لاعبوه 19 هدفا، وسكنت شباكهم 50 هدفا.

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