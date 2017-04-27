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«الأرصاد الجوية»: «الشبورة المائية» تدل على الاستقرار.. والتقلبات سمة الربيع
رئيس الهيئة العامة للإرصاد الجوية - الدكتور أحمد عبد العال
رئيس الهيئة العامة للإرصاد الجوية - الدكتور أحمد عبد العال

«الأرصاد الجوية»: «الشبورة المائية» تدل على الاستقرار.. والتقلبات سمة الربيع

الخميس، 27 ابريل 2017 09:05 ص
محيط - خالد الريس

أكد رئيس الهيئة العامة للإرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، أن التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الطقس مستمر حتى ينتهي الفصل الأول من الربيع على الأقل، موضحا أن من سمات فصل الربيع الفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.
وأعلن عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن الشبورة المائية الكثيفة تدل على استقرار الحالة الجوية، محذرا من انخفاض مستوى الرؤية خلال ساعات الصباح.
وطالب من المواطنين عدم تخفيف الملابس خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

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