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مقاتلات التحالف العربي تقصف موقع "التلفزيون" بالعاصمة صنعاء

مقاتلات التحالف العربي تقصف موقع "التلفزيون" بالعاصمة صنعاء

الخميس، 27 ابريل 2017 08:38 ص
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أفادت مصادر محلية يمنية، بقصف طيران التحالف العربي لموقع “التلفزيون”، بغارة هزت أرجاء الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن القصف ترافق مع تحليق مكثف ومستمر للطيران في أجواء العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية، اليوم الخميس، أن مقاتلات التحالف العربي دمرت مخزن أسلحة في معسكر قوات الاحتياط، بمنطقة السواد، حيث تم استهداف المعسكر بثلاث غارات، في حين تم قصف معسكر ضبوة بعدة غارات أيضا.

وأوضحت المصادر، أن طائرات التحالف شنت عشرات الغارات على مواقع وتحركات الانقلابيين بمناطق عدة في محافظة صعدة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتكبيد المتمردين خسائر كبيرة في العتاد العسكري.

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