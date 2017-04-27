انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من مناقشة جميع المواد الخلافية في قانون منح العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ليتم صرفها قبل عيد العمال.

وقالت مصادر إنه سيتم صرف العلاوة قبل عيد العمال بنسبة 10 %.

ومن المقرر أن تضاف العلاوة للعاملين في الدولة قبل عيد العمال بحد أدنى 65 جنيهًا، أما الحد الأقصى للعلاوة المقرر صرفها قبل عيد العمال 120 جنيهًا، مشيرًة إلى أن مجلس الدولة قد انتهى من اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.