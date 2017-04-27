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الخميس 27 ابريل 2017 11:07 صباحاً
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رد فعل رجل اكتشف لصا لحظة سرقة سيارته بالسعودية
لص سرقة مجرم تسلل متهم سرقة سيارة

رد فعل رجل اكتشف لصا لحظة سرقة سيارته بالسعودية

الخميس، 27 ابريل 2017 10:34 ص
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد محاولة لص سرقة سيارة متوقفة في وضح النهار بالسعودية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص، لصا يترقب المكان وبعد تأكده من عدم وجود أحد، بدأ في محاولة فتح سيارة مندوب مبيعات كانت متوقفة، إلا أنه شاهد صاحبها ففر هاربا من المكان.



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