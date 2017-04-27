تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد محاولة لص سرقة سيارة متوقفة في وضح النهار بالسعودية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص، لصا يترقب المكان وبعد تأكده من عدم وجود أحد، بدأ في محاولة فتح سيارة مندوب مبيعات كانت متوقفة، إلا أنه شاهد صاحبها ففر هاربا من المكان.