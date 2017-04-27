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ضاحي خلفان يطالب بـ«حقوق الأكراد»
الفريق ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة
الفريق ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة "دبي"

ضاحي خلفان يطالب بـ«حقوق الأكراد»

الخميس، 27 ابريل 2017 08:36 ص
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أعرب الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة “دبي” عن دعمه لـ”إنشاء دولة للأكراد”، معتبرا إياهم بـ”أبناء صلاح الدين الأيوبي”.
وقال خلفان من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “اليس من حق الاكراد ان تكون لهم دولة ...وهم ..من هم...ابناء صلاح الدين الأيوبي.. وكفى بصلاح دين دولة مستقلة”.

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