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تعديل موعد الاحتفال بعيد ميلاد ملك ماليزيا حتى عام 2021
السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا الجديد‎

تعديل موعد الاحتفال بعيد ميلاد ملك ماليزيا حتى عام 2021

الخميس، 27 ابريل 2017 08:41 ص
ا ش ا

أفاد بيان صادر عن مجلس رئاسة الوزراء الماليزية بأنه سيتم تعديل موعد الاحتفال السنوي بعيد ميلاد ملك البلاد السلطان محمد الخامس إلى السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام خلال فترة حكمه حتى عام 2021.

وجاء في البيان أن الحكومة وافقت على هذا التعديل بدلا من الموعد الحالي وهو السبت الأول من يونيو ولمدة ثلاثة أعوام وذلك لحلول شهر رمضان المعظم في هذا التوقيت.

وذكر موقع صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية أنه سيتم الاحتفال بيوم مولد الملك هذا العام في 29 يوليو المقبل، مشيرا بأنه يجري إحياء هذه المناسبة مع الشعب من خلال إقامة عدة أنشطة وفاعليات وبرامج.

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