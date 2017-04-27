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الخميس 27 ابريل 2017 08:04 صباحاً
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بالفيديو.. تحطم طائرة عسكرية أردنية ونجاة طاقمها من موت محقق
طائرة عسكرية اردنية

بالفيديو.. تحطم طائرة عسكرية أردنية ونجاة طاقمها من موت محقق

الخميس، 27 ابريل 2017 08:03 ص
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أعلن مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن تحطم طائرة عمودية، من طراز “كوبرا”، الأربعاء؛ إثر خلل فني أثناء طلعة تدريبية، بمنطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء.

وأضاف المصدر، إن قائدي الطائرة النقيب طيار أسامة الرواشدة، والملازم طيار محمد الثوابية، اضطرا إلى القيام بهبوط اضطراري.

وأوضح أن الهبوط أدى إلى ارتطام الطائرة بالأرض واشتعالها، وتمكن طاقمها من الخروج منها، حيث تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية؛ لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنهما بوضع صحي جيد.

يذكر أنه في 5 ديسمبر 2016، تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من طراز “أف 16”، إثر خلل فني عندما كانت تقوم برحلة تدريبية، ما أدى إلى مقتل طيارها الأردني.

وفي السادس من أبريل 2015، تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، من طراز “فاير فلاي”، أثناء طلعة تدريبية؛ ما أدى إلى مقتل طيارها الأردني ومتدرب عراقي.

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