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الخميس 27 ابريل 2017 07:58 صباحاً
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فنزويلا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية
الرئيس الفنزويلي الجديد نيكولاس مادورو

فنزويلا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية

الخميس، 27 ابريل 2017 07:57 ص
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أعلنت فنزويلا إنها ستنسحب من منظمة الدول الأمريكية فيما يعمق العزلة الدبلوماسية للدولة التي يقودها الاشتراكيون والتي تمضي بالفعل في مسار مخالف للتحول المطرد لأميركا اللاتينية صوب اليمين.

وأشارت فنزويلا إلى إن الإجراء يأتي ردا على حملة تدعمها واشنطن ضد الحزب الاشتراكي وتهدف للتعدي على سيادة فنزويلا.

ويقول معارضون للرئيس نيكولاس مادورو إن من الممكن طرد فنزويلا من المنظمة متهمين الحكومة بتقويض الديمقراطية بتأجيل الانتخابات وعدم احترام الكونجرس الذي تقوده المعارضة.

وأوضحت وزيرة الخارجية ديلسي رودريغيز في بيان تلفزيوني يوم الأربعاء “بناء على أمر الرئيس نيكولاس مادورو سنقدم غدا خطاب انسحاب من منظمة الدول اللاتينية وسنبدأ إجراءات سوف تستغرق 24 شهرا.”

وجاء الإعلان بعدما وافقت المنظمة يوم الأربعاء على عقد اجتماع لوزراء الخارجية لبحث الوضع في فنزويلا. كان مادورو قد حذر يوم الثلاثاء من أن فنزويلا ستنسحب من المنظمة إذا تمت الدعوة للاجتماع.

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