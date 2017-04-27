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رسميا.. المصرى يجدد عقود التؤام لمدة موسم
حسام حسن - ابراهيم حسن

رسميا.. المصرى يجدد عقود التؤام لمدة موسم

الخميس، 27 ابريل 2017 07:56 ص
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جدد التوأم حسام وإبراهيم حسن عقودهما رسميا مع النادى المصرى لقيادة الفريق موسما آخر، بعد قيام سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى بزيارة إلى معكسر الفريق ببرج العرب، وذلك بعد الخلافات التى نشبت بين الجهاز الفنى وبين الإدارة بعد حزمة قرارات العقوبات التى أصدرتها إدارة الفريق البورسعيدى على لاعبيها بعد الهزيمة من فريق طنطا.

وحرص حلبية على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالفوز على الإسماعيلى وعودة الانتصارات مرة أخرى مشددا على ضرورة الحفاظ على الروح القتالية للاعبين والتى يتميز بها فريق النادى المصرى.

كما اجتمع حلبية بالجهاز الفنى بقيادة حسام حسن وتم التجديد رسميا للتوأم موسما آخر، كما وعدت إدارة المصرى الجهاز الفنى بتنفيذ كل مطالبهم من اللاعبين للموسم المقبل.

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