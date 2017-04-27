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اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث البساتين»
محكمة ـ احداث كرادسة ـ مذبحة كرداسة

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث البساتين»

الخميس، 27 ابريل 2017 07:52 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 10 متهمين من بينهم 3 “هاربين”، في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين، في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلامياً بـ “أحداث عنف البساتين”.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

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