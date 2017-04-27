وزير الخارجية الإيطالي: لن نسمح بانزلاق ليبيا إلى الفوضى مرة أخرىالخميس، 27 ابريل 2017 07:51 ص
قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، “لن نسمح أن تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى حالة من الفوضى”.
وأعرب ألفانو خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، عن ارتياحه للأجواء الإيجابية والودية التي سادت الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي في روما وجمع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأوضح بيان للخارجية الإيطالية، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول” الإخبارية اليوم الخميس، أن السراج، أعلن عن دعمه للمبادرة الإيطالية ووصفها بأنها “إيجابية جداً”.
وأشاد السراج بالوساطة الإيطالية، وقال إن “هناك حاجة لتدخل سياسي للتغلب على الأزمة في ليبيا، نظراً للأهمية الاستراتيجية لدور روما في مسار الاستقرار في البلاد”.
ورد ألفانو: “لا يمكننا السماح أن تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى حالة من الفوضى، لما يحمله ذلك من تداعيات على صعيد ملفي الإرهاب والاتجار بالبشر”.
وشدد الوزير الإيطالي على أن “حل الأزمة لا يمكن أن يكون إلا سياسياً”، وأن “الحوار هو السبيل الوحيد لذلك، وإيطاليا ستستمر في عملها لصالح السلام في ليبيا”.
ويذكر أن وزراء خارجية مجموعة السبع، أكدوا في بيانهم الختامي، 11 الجاري، “تأييدهم القوي لمجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، كسلطات تنفيذية شرعية بموجب قرار مجلس الأمن 2259″، كما “أعلنوا معارضتهم لأي طرف يحاول عرقلة بسط الاستقرار”.
-
الصحة العالمية: توفير أول لقاح في العالم ضد الملاريا بحلول 2018
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية. ومن المقرر أن يبدأ ...Wed, 26 Apr 2017 12:22:45 GMT
-
تأجيل دعوى حل الجبلاية لـ 14 يونيو
قررت المحكمة الإدارية العليا ، إحالة الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل ...Wed, 26 Apr 2017 11:49:28 GMT
-
أولاند يطلب من وزراء حكومته العمل على إلحاق هزيمة ساحقة بلوبان
طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من وزراء الحكومة اليوم الأربعاء بذل كل ما بوسعهم لضمان إلحاق أكبر هزيمة ممكنة بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة ...Wed, 26 Apr 2017 11:38:37 GMT
-
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1438 هجريا
تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1438 هجرية، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. يذكر أن المعهد القومى ...Wed, 26 Apr 2017 08:02:49 GMT
-
إصابة 5 أشخاص في حادث «تصادم» بكفر الشيخ
أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى قبالة قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ على طريق كفر الشيخ - الحامول. ونقلت سيارات الإسعاف ...Wed, 26 Apr 2017 06:58:17 GMT
-
"البكري ": مصر ستعود لمكانتها على خريطة السياحة العالمية
كشف الخبير السياحي أحمد البكري رئيس مجلس إدارة شركة نيفرتى ترافيل عن مقترح إنشاء قناة فضائية تقدم برامجها باللغة الانجليزية للترويج الأمثل للسياحة المصرية فى ظل ...Thu, 27 Apr 2017 03:58:25 GMT
-
السيسي: إنشاء «نفق» موازي للشهيد أحمد حمدي
وأكد السيسي، في كلمته خلال “مؤتمر الشباب”، المنعقد في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على أن مصر تمتلك فرصة كبيرة، لجذب مزيد من الاستثمارات، بمحور القناة. وفي سياق ...Wed, 26 Apr 2017 11:13:23 GMT
-
تحرير «حي التنك» بالساحل الأيمن من الموصل في العراق
أعلنت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، تحرير حي التنك في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. ونقلت خلية الإعلام الحربي، حسب موقع 24 الإماراتي، عن قائد ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT