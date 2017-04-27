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وزير الخارجية الإيطالي: لن نسمح بانزلاق ليبيا إلى الفوضى مرة أخرى
وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو

وزير الخارجية الإيطالي: لن نسمح بانزلاق ليبيا إلى الفوضى مرة أخرى

الخميس، 27 ابريل 2017 07:51 ص
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قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، “لن نسمح أن تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى حالة من الفوضى”.

وأعرب ألفانو خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، عن ارتياحه للأجواء الإيجابية والودية التي سادت الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي في روما وجمع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح بيان للخارجية الإيطالية، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول” الإخبارية اليوم الخميس، أن السراج، أعلن عن دعمه للمبادرة الإيطالية ووصفها بأنها “إيجابية جداً”.

وأشاد السراج بالوساطة الإيطالية، وقال إن “هناك حاجة لتدخل سياسي للتغلب على الأزمة في ليبيا، نظراً للأهمية الاستراتيجية لدور روما في مسار الاستقرار في البلاد”.

ورد ألفانو: “لا يمكننا السماح أن تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى حالة من الفوضى، لما يحمله ذلك من تداعيات على صعيد ملفي الإرهاب والاتجار بالبشر”.

وشدد الوزير الإيطالي على أن “حل الأزمة لا يمكن أن يكون إلا سياسياً”، وأن “الحوار هو السبيل الوحيد لذلك، وإيطاليا ستستمر في عملها لصالح السلام في ليبيا”.

ويذكر أن وزراء خارجية مجموعة السبع، أكدوا في بيانهم الختامي، 11 الجاري، “تأييدهم القوي لمجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، كسلطات تنفيذية شرعية بموجب قرار مجلس الأمن 2259″، كما “أعلنوا معارضتهم لأي طرف يحاول عرقلة بسط الاستقرار”.

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