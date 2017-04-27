ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، القبض على طالبين جامعيين في العقد الثاني من عمرهما، بحوزتهما سلاح ناري وكاميرا فوتوغرافية، أثناء تواجدهما بمحيط مبنى ديوان مديرية الأمن، الكائن في مدينة الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الخدمات الشرطية المعينة لتأمين ديوان مديرية الأمن بمدينة الزقازيق، من ضبط كل من: “أحمد هشام محمد السيد” 22 عاماً، طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة/ جامعة الزقازيق، ومقيم بشارع الشهيد عطية غنيم/ بنايوس/ مركز الزقازيق، و”نادر سلمي محمد محمد” 20 عاماً، طالب بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، ومقيم بقرية الشبانات/ مركز الزقازيق، حال تواجدهما حول حرم مبنى ديوان مديرية الأمن، وبحوزة الأول حقيبة سوداء، وبتفتيشه بنوع الاشتباه، عثر بداخل الحقيبة على عدد (1) طبنجة صوت سوداء اللون ماركة “BLOW”، و(1) كاميرا تصوير فوتوغرافية، وفلاشة، وعدسة زووم.

وتم التحفظ على المذكورين والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، ومعرفة ظروفها وملابساتها، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني، وفرع الأمن العام.

وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة؛ لإجراء التحقيق.