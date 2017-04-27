قال تلفزيون المنار الموالى لجماعة حزب الله اللبنانية، إن انفجارا في خزانات وقود ومستودع قرب مطار دمشق الدولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، يرجح أنه ناتج عن ضربة جوية إسرائيلية.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضربة خلفت خسائر مادية فقط ولا خسائر بشرية، بحسب وكالة “رويترز”.