 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 08:03 صباحاً
روابط سريعة
تلفزيون المنار يتهم إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات دمشق
قصف حلب

تلفزيون المنار يتهم إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات دمشق

الخميس، 27 ابريل 2017 07:10 ص
وكالات

قال تلفزيون المنار الموالى لجماعة حزب الله اللبنانية، إن انفجارا في خزانات وقود ومستودع قرب مطار دمشق الدولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، يرجح أنه ناتج عن ضربة جوية إسرائيلية.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضربة خلفت خسائر مادية فقط ولا خسائر بشرية، بحسب وكالة “رويترز”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3