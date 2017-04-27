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انفجار ضخم بمحيط مطار دمشق الدولي
انفجار في سوريا - قصف

انفجار ضخم بمحيط مطار دمشق الدولي

الخميس، 27 ابريل 2017 06:30 ص
وكالات

سمع دوى انفجار ضخم في محيط مطار دمشق الدولي، تبعه سماع أصوات إطلاق نار، فجر اليوم الخميس، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن سبب الانفجار ليس واضحا بعد.

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