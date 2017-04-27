السيطرة على حريق بعدد من الحظائر والأشجار بالأقصر

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب فى عدد من حظائر المواشى ,وأشجار النخيل بمدينة إسنا جنوب الأقصر ,دون إصابات بشرية.

كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، يفيد بنشوب حريق فى حوالى 15 شجرة نخيل امتد إلى أكثر من 12 حظيرة مواشى بالمنطقة.

وقد انتقلت علي الفور سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وتمكن رجال الحماية المدنية ,من إخماد الحريق , وجاري عملية التبريد موقع الحريق.