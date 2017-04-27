كشف الخبير السياحي أحمد البكري رئيس مجلس إدارة شركة نيفرتى ترافيل عن مقترح إنشاء قناة فضائية تقدم برامجها باللغة الانجليزية للترويج الأمثل للسياحة المصرية فى ظل العراقيل التى تواجها السايحة فى التوقيت الحالي .

وأضاف الخبير السياحي أن هذا المقترح يأتى باتفاق عدد كبير من خبراء السياحة فى مصر مشيرا إلى أن هذا المقترح نقدمه للمجلس الأعلي للسياحة الذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون خطوة هامة فى الترويج للسياحة المصرية .

وأوضح رئيس مجلس إدارة نيفرتي ترافيل أن شركات السياحة لديها ثقة كاملة فى أجهزة الأمن المصرية لاستعادة الاستقرار الأمثل فى الناحية الأمنية والتصدي للعمليات الارهابية التى تقدم عليها الجماعات الارهابية لاعاقة السياحة فى مصر كونها أهم موارد الدخل للدولار .

وأشار الخبير السياحي إلى أن مصر عائدة بقوة لوضعها الطبيعي على خريطة السياحة العالمية لما تمتلكه من موارد طبيعية رائعة معروفة لدي السياح فى العالم .

وطالب البكري السوشيل ميديا والقنوات الفضائية بعدم التهويل فى فيما يتم بثه ويتعلق بالناحية الأمنية فى مصر خاصة أن الأمن هو القاعدة الأساسية التى تعتمد عليها عمليات تنشيط وترويج السياحة