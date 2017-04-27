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ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية
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ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 27 ابريل 2017 05:42 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.10 18.25 4 أيام
كريدى أجريكول 18.10 18.20 3 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 21 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.83 4 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 7 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 أسبوعين
بنك بلوم 18.05 18.15 أسبوعين
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 15 ساعة
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 19 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 7 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 أسبوعين
بنك عودة 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 3 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 13 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 3 أسابيع
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 17 ساعة
بنك قناة السويس 18.00 18.10 4 أيام
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 3 أسابيع
بنك مصر 17.95 18.05 3 أسابيع
بنك القاهرة 17.95 18.05 12 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 3 أسابيع
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