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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الخميس بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 27 ابريل 2017 05:28 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 4 أسابيع
اتش اس بى سى HSBC 4.83 4.87 3 أيام
بنك بلوم 4.81 4.84 7 دقائق
بنك عودة 4.81 4.84 3 أيام
البنك العربى 4.81 4.84 3 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 14 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 3 أيام
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 15 ساعة
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 13 ساعة
كريدى أجريكول 4.80 4.85 3 أيام
بنك قناة السويس 4.80 4.83 3 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 21 ساعة
بنك الإسكندرية 4.79 4.84 19 ساعة
المصرف المتحد 4.79 4.84 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 18 ساعة
بنك مصر 4.79 4.81 21 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 19 ساعة
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 4 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 3 أسابيع
بنك القاهرة 4.77 4.82 11 ساعة
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 17 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 20 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 3 أيام
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
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