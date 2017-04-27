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"صناعة" النواب تناقش طلب إحاطة بشأن معاملة الشركات.. اليوم
مجلس النواب

"صناعة" النواب تناقش طلب إحاطة بشأن معاملة الشركات.. اليوم

الخميس، 27 ابريل 2017 05:23 ص

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب،اليوم، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن تعامل الشركات الحكومية المصرية مع الشركات الأجنبية بخصوص إنتاج المواسير وخطوط أنابيب البترول، رغم توافر البديل المحلي وبنفس الجودة، حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة.

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