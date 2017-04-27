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اليوم.. انطلاق فعاليات معرض عقارات مصر الدولي
عقارات

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض عقارات مصر الدولي

الخميس، 27 ابريل 2017 05:09 ص

تنطلق فعاليات المؤتمر التمهيدي لمعرض عقارات مصر، وهو أول معرض عقاري مصري دولي متنقل يضم أبرز شركات التطوير العقاري المصرية، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من العقارات الفاخرة للعملاء المصريين المغتربين والمستثمرين الأجانب.

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