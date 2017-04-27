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الخميس 27 ابريل 2017 05:06 صباحاً
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أبو الغيط يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
أحمد أبو الغيط وزير الخارجية

أبو الغيط يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

الخميس، 27 ابريل 2017 05:06 ص
وكالات

طالب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور، التدخل بشكل عاجل لدى السلطات الإسرائيلية لوقف التجاوزات المختلفة التي تقع بحق هؤلاء الأسرى والتي تمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي في تصريح له الأربعاء، أن الأمين العام وجه خطاباً إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قال فيه: إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وباعتبارها المنظمة الإنسانية المعنية بمتابعة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومعالجتها من خلال التواصل مع سلطات الدول، يقع على عاتقها مسؤولية العمل على ضمان توفير المعاملة الإنسانية وظروف الاحتجاز اللائقة لكافة السجناء والمحتجزين الفلسطينيين، وأن تتواصل بشكل فوري مع الجانب الإسرائيلي لكي يتم التعامل مع المضربين عن الطعام من الأسرى الفلسطينيين بشكل يتسق مع القواعد والمعايير المنصوص عليها في إطار القانون الدولي الإنساني.

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