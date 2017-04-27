 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 04:59 صباحاً
روابط سريعة
أمير قطر يتلقى اتصالا من المستشارة الألمانية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر يتلقى اتصالا من المستشارة الألمانية

الخميس، 27 ابريل 2017 04:43 ص

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبحث الطرفين خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة انباء “واس”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3