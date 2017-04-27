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اليوم.. انطلاق مؤتمر الأزهر العالمي للسلام برعاية "الطيب"
الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر

اليوم.. انطلاق مؤتمر الأزهر العالمي للسلام برعاية "الطيب"

الخميس، 27 ابريل 2017 04:38 ص

ينطلق اليوم الخميس، “مؤتمر الأزهر العالمي للسلام”، تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بحضور عدد من القيادات الدينية من جميع أنحاء العالم.

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