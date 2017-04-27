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الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية
أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

الخميس، 27 ابريل 2017 04:00 ص
وكالات

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن المنظمة العالمية للملكية الفكرية “وايبو” احتفلت، باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت عنوان “الابتكار لحياة أفضل”، وذلك بتسليط الضوء على أهمية الابتكار والأفكار الجديدة من أجل تحسين ظروف حياة الأشخاص وتقدم ونهوض المجتمعات في أنحاء العالم.

وأضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، شارك المدير العام للمنظمة فرانسيس غـَري في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية بجنيف.
وأفاد غوتيريس في الاحتفال: “إن المجتمع الدولي يواجه تغيرات وتحديات هائلة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة وتغير أسواق العمل بصورة تؤثر على حياة الناس”.

وأضاف جوتيريس، أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية يمكن أن تكون “أداة مركزية للأمم المتحدة لتتمكن من التعامل مع هذه التحديات، من خلال توفير المعرفة وطرح الأفكار والمقترحات بشأن سبل التنظيم على المستويات المختلفة للتصدي للتحديات”.

وأوضح المدير العام لمنظمة (وايبو) فرانسيس غري، أن حملة هذا العام تحتفل بمن وصفهم بالمغامرين الذين يشكلون المستقبل ويبتكرون التكنولوجيات الجديدة والخدمات والمنتجات التي تدفع البشرية إلى الأمام وتسهم في تحسين حياة الجميع.

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