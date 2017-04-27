كشف المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عن توقعه للفريقين الأقرب للصعود من المجموعة الثانية التي تضم الزمالك المصري مع فريق اتحاد العاصمة الجزائرى و أهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي.

وقال “دراجي” خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامي مدحت شلبي في برنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر قناة “on sport”، انه بعيداً عن العواطف فالأقرب للصعود هما الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرى مستبعداً صعود اهلى طرابلس الليبى وكابس يونايتد.

واختار المعلق الجزائري، المجموعة الرابعة لتكون الأصعب في البطولة والتي تضم الأهلي المصري والوداد المغربي والقطن الكاميروني وزناكو الزامبي،مشدداً على أنها مجموعه صعبه للغاية.