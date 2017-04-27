تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه على بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، على استاد “هايز أرينا” بمدينة ميونيخ، في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويلتقي دورتموند في النهائي المقرر في 27 مايو القادم على الملعب الأولمبي في برلين مع اينتراخت فرانكفورت الذي حجز مقعده الثلاثاء، بعد فوزه مضيفه بوروسيا مونشنجلاد باغ.