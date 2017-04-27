 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 05:05 صباحاً
روابط سريعة
دورتموند يفوز على البايرن بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس المانيا
بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ

دورتموند يفوز على البايرن بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس المانيا

الخميس، 27 ابريل 2017 03:30 ص

تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه على بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، على استاد “هايز أرينا” بمدينة ميونيخ، في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويلتقي دورتموند في النهائي المقرر في 27 مايو القادم على الملعب الأولمبي في برلين مع اينتراخت فرانكفورت الذي حجز مقعده الثلاثاء، بعد فوزه مضيفه بوروسيا مونشنجلاد باغ.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3