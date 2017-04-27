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ضبط 38 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبط 38 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

الخميس، 27 ابريل 2017 03:17 ص

ضبطت قوات الأمن بمحافظ شمال سيناء 38 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة .. حيث تم احالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة ، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم.

وأعلن مصدر أمنى أنه في مجال تنفيذ الأحكام .. تم ضبط (15) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى، و(6) محكومين عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و(13) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات، و(4) محكومين عليهم بالمخالفة.

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