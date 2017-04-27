فاز رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار برئاسة الاتحاد العربي لإعداد القادة، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية التى استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

واحتفظ عبد الغفار برئاسة الاتحاد العربي لاعداد القادة للمرة الثانية علي التوالي للفترة الانتخابية 2017 وحتى 2020 ، خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأربعاء.

كما احتفظ الدكتور أشرف الميداني بمنصب الأمين العام للاتحاد وأمين الصندوق ، كم أسفرت الاجتماعات عن فوز فراج سليمان الفراج من “السعودية” بمنصب نائب رئيس، وجهاد عامر “مصر” نائب رئيس، وبعضوية شفيق الشهومي “سلطنة عمان” ومحمود ابل “الكويت” و جمعه مسعد، ” ليبيا” وعلي ابو الشون “العراق” وعبد الرحمن بني ياس “الإمارات”، وسالم الحسنات “الأردن” وزيد خيامي” لبنان”، وإبراهيم صباح “فلسطين”.