 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 03:37 صباحاً
روابط سريعة
بعد الموافقة على قانون الرياضة.. "شوبير" للبرلمان: شكرا
الاعلامي احمد شوبير

بعد الموافقة على قانون الرياضة.. "شوبير" للبرلمان: شكرا

الخميس، 27 ابريل 2017 02:51 ص
كتب: محمد السباخي

قدم الإعلامي أحمد شوبير، الشكر لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد إقراره قانون الرياضة في جلسة الأربعاء، كما قدم الشكر إلى كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، واللجنة الثلاثية المكلفة بدراسة القانون بقيادة الدكتور حسن مصطفى.

ووافق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3