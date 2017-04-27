قدم الإعلامي أحمد شوبير، الشكر لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد إقراره قانون الرياضة في جلسة الأربعاء، كما قدم الشكر إلى كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، واللجنة الثلاثية المكلفة بدراسة القانون بقيادة الدكتور حسن مصطفى.

ووافق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل.