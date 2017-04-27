أقيمت مراسم وضع تمثال للشاعر الروسي، ألكسندر بوشكين، أمس الأربعاء، في حديقة الحرية بالقاهرة، بحضور السفير الروسي، سيرغي كيربيتشينكو، ونائب وزير الثقافة المصري ومحافظ القاهرة.

وتم نصب التمثال -وفق روسيا اليوم- بمبادرة من جمعية خريجي المنشآت التعليمية الروسية العليا والمركز الروسي للعلوم والثقافة.

وقال نائب وزير الثقافة المصري، أيمن ناجي، إلى أن اختيار حديقة الحرية لنصب التمثال كان عن قصد، لأنها تحتوي تماثيل لشخصيات بارزة في حركات التحرر الوطني، من بلدان مختلفة إلى جانب تمثال “أمير الشعر العالمي”.

وقال رئيس المركز الروسي للعلوم والثقافة، ألكسي تيفانيان: إن التمثال هو الثالث للشاعر الروسي العظيم في الأراضي المصرية، غير أنه أول تمثال نصفي ينصب في حديقة مصرية عامة، يزورها آلاف المصريين، الأمر سيعزز العلاقات الثقافية بين الشعبين.

وأضاف تيفانيان أن القائمين على المركز الروسي يحاولون تنفيذ برامج طويلة الأمد، اعتمادًا على أواصر المحبة، لاستمرار تاريخ طويل من العلاقات بين الشعبين.

كما دشن تمثال للموسيقار الروسي، ريمسكي كورساكوف، في موقع مسرح الأوبرا القومي في القاهرة نهاية العام الماضي.