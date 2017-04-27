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"سيمفونية البشر والحجر" عن آليات توظيف التراث
سيمفونية البشر والحجر

"سيمفونية البشر والحجر" عن آليات توظيف التراث

الخميس، 27 ابريل 2017 02:25 ص
محيط - سميرة سليمان

صدر حديثًا عن دار بتانة للنشر بدولة الإمارات كتاب “سيمفونية البشر والحجر” للكاتب والباحث المصري محمد مندور.

يدور الكتاب حول آليات توظيف التراث لخدمة المجتمع، وكيفية تحقيق موارد كبيرة للدخل الاقتصادي من خلال التراث. ويحاول المؤلف وضع رؤية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث في آن واحد في إطار ما يسميه بـ”مبدأ الحفاظ على البشر والأثر”.

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