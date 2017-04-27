مُتصل لـ"صديق القطر": أحببت "أختي في الرضاعة" 10 سنوات دون أن أعلمالخميس، 27 ابريل 2017 02:23 ص
ناقش برنامج “صديق القطر” موضوع “الخوف من المستقبل” في حلقة اليوم، على راديو “إينرجي”، ويعتمد البرنامج على عدم الكشف عن هوية الطبيب النفسي الذي يقدمه ولا المتصلين ولا مرسلي الرسائل.
وقال مقدم البرنامج، إنه يجب ترتيب المخاوف في قائمة تبدأ بالأقل درجة فالأكثر، ثم البدء في إيجاد تفسيرات والتفكير في نتائج هذه المخاوف، ماذا إذا ققت، وماذا إذا حدث ما يخاف الشخص منه، ثم التجهيز لخطط بديلة.
وقال أحد المتصلين، إنه يحب فتاة منذ 10 سنوات إلا أنه اكتشف أنهما إخوة في الرضاعة، ليرد مقدم البرنامج قائلا إن الحب يتكون من 3 أجزاء، هي “الشوق والعلاقات الجسدية”، و”القرب الذهني” والالتزام، لذلك فإنه يمكن الإبقاء على جزء القرب الذهني والالتزام، مع التخلي عن الجزء الأول.
واستقبل البرنامج، عددا من المداخلات، وتنوعت مخاوف الجمهور بين الخوف من العمل في القطاع الخاص غير المستقر، والخوف من المستقل بعد التخرج من الجامعة.
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