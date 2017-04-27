يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناه والوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 29

الإسكندرية 16 24

مطروح 14 22

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

بلطيم 16 24

الإسماعيلية 14 29

السويس 15 29

العريش 16 26

نخل 11 28

طابا 12 28

الطور 18 27

مرسى علم 19 30

الغردقة 19 34

شرم الشيخ 22 31

رفح 15 25

كاترين 12 28

سيوة 17 31

المنيا 15 30

الفيوم 15 30

رأس سدر 16 28

أبوسمبل 19 36

وسط الدلتا 16 28

أسيوط 14 31

سوهاج 17 33

الأقصر 18 36

أسوان 19 37

شلاتين 21 30

حلايب 23 28

الوادى الجديد 15 35

قنا 17 35

نويبع 19 30

السلوم 15 24